Песков: прямые линии с Путиным стараются сделать более информативными
Формат прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным каждый год пытаются сделать более информативным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы пытаемся этот формат сделать каждый раз более информативным», – сказал он.
Подготовка к прямой линии этого года уже началась, поручение об этом дал Путин 17 сентября. По словам Пескова, это будет объемный проект, а министерства и ведомства в ходе сбора вопросов «живо реагируют» и «уже принимают меры».
Прямая линия 2024 г. была объединена с большой пресс-конференцией «Итоги года с Владимиром Путиным». Она прошла 19 декабря в Гостином Дворе в Москве и длилась 4,5 часа.
Тогда Путин ответил на 76 вопросов граждан, в том числе о боевых действиях в Курской области, восстановлении новых регионов, новом оружии «Орешник», ситуации в Сирии и контактах с Дональдом Трампом. Также Путин высказался о замедлении YouTube и обсуждении запрета абортов.