Yonhap: экс-президент Южной Кореи попросил освободить его под залог
Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подал ходатайство об освобождении под залог, сославшись на необходимость подготовки своей защиты и проблемы со здоровьем. Об этом Yonhap пишет со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным агентства, заявление поступило 20 сентября в Центральный районный суд Сеула, который рассматривает обвинения против экс-президента в воспрепятствовании исполнению служебных обязанностей и злоупотреблении полномочиями. Дата слушания по вопросу освобождения под залог пока не назначена, пишет Yonhap.
Юн Сок Ёль находится под повторным арестом с 10 июля. Это связано с его попыткой в декабре 2024 г. ввести военное положение для «искоренения просеверокорейских антигосударственных сил». В результате депутаты проголосовали за отмену военного положения, глава страны и правительство поддержали результаты. Министр обороны ушел в отставку. В середине декабря национальное собрание объявило Юну импичмент. 15 января Юна взяли под стражу для проведения допроса после того, как им было проигнорировано несколько заявок о добровольной явке. В марте он был освобожден.
В августе прокуратура Южной Кореи арестовала Ким Гон Хи – жену бывшего президента страны – по обвинению во взяточничестве, махинациях с акциями и вмешательстве при отборе кандидатов в депутаты.