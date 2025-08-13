Бывшую первую леди Южной Кореи арестовали по делу о коррупции
Прокуратура Южной Кореи арестовала Ким Гон Хи – жену бывшего президента страны Юн Сок Ёля – по обвинению во взяточничестве, махинациях с акциями и вмешательстве при отбора кандидатов в депутаты, сообщило агентство Bloomberg.
Как отметило издание, это первый случай в истории РК, когда экс-президент и его супруга одновременно находятся под арестом. Более того, Гон Хи также стала первой в стране арестованной бывшей леди.
12 августа Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Ким Гон Хи. Агентство Yonhap писало, что экс-первую леди обвинили в общей сложности в 16 преступлениях. Среди них манипулирование ценами на акции Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, с 2009 по 2012 г. По данным следствия, она также вмешивалась при отборе кандидатов на дополнительные выборы в парламент в 2022 г. и всеобщие выборы 2024 г. Кроме того, одним из громких скандалов, связанных с ней, стало получение сумки Dior и ожерелья от «Церкви объединения» в обмен на деловые услуги (по нему сейчас также идет расследование).
Еще в апреле в резиденции Юн Сок Ёля прокуратура Южной Кореи провела обыски и обнаружила ожерелье и сумку Dior, полученные его женой в качестве взятки. Следствие считает, что шаман Чон Сон Бэ получил от высокопоставленного чиновника «Церкви объединения» эти подарки, как и женьшень (популярное средство для поддержания здоровья, которое может стоить тысячи долларов), а затем передал их Гон Хи. Шаман говорил, что потерял предназначенные для Ким подарки, однако, по данным прокуратуры, передача состоялась.
Сам Юн Сок Ёль находится под повторным арестом с 10 июля. Это связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 г. Кроме того, его обвинили в нарушении прав членов кабмина, т. к. он пригласил лишь нескольких из них на заседание, состоявшееся незадолго до введения военного положения. Инкриминируют ему и другие преступления, связанные с его прошлой должностью.