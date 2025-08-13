Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Бывшую первую леди Южной Кореи арестовали по делу о коррупции

Ведомости

Прокуратура Южной Кореи арестовала Ким Гон Хи – жену бывшего президента страны Юн Сок Ёля – по обвинению во взяточничестве, махинациях с акциями и вмешательстве при отбора кандидатов в депутаты, сообщило агентство Bloomberg.

Как отметило издание, это первый случай в истории РК, когда экс-президент и его супруга одновременно находятся под арестом. Более того, Гон Хи также стала первой в стране арестованной бывшей леди.

12 августа Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Ким Гон Хи. Агентство Yonhap писало, что экс-первую леди обвинили в общей сложности в 16 преступлениях. Среди них манипулирование ценами на акции Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, с 2009 по 2012 г. По данным следствия, она также вмешивалась при отборе кандидатов на дополнительные выборы в парламент в 2022 г. и всеобщие выборы 2024 г. Кроме того, одним из громких скандалов, связанных с ней, стало получение сумки Dior и ожерелья от «Церкви объединения» в обмен на деловые услуги (по нему сейчас также идет расследование).

Еще в апреле в резиденции Юн Сок Ёля прокуратура Южной Кореи провела обыски и обнаружила ожерелье и сумку Dior, полученные его женой в качестве взятки. Следствие считает, что шаман Чон Сон Бэ получил от высокопоставленного чиновника «Церкви объединения» эти подарки, как и женьшень (популярное средство для поддержания здоровья, которое может стоить тысячи долларов), а затем передал их Гон Хи. Шаман говорил, что потерял предназначенные для Ким подарки, однако, по данным прокуратуры, передача состоялась.

Сам Юн Сок Ёль находится под повторным арестом с 10 июля. Это связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 г. Кроме того, его обвинили в нарушении прав членов кабмина, т. к. он пригласил лишь нескольких из них на заседание, состоявшееся незадолго до введения военного положения. Инкриминируют ему и другие преступления, связанные с его прошлой должностью.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных