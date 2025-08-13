Бывшую первую леди Южной Кореи арестовали по делу о коррупции

12 августа Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест Ким Гон Хи. Агентство Yonhap писало, что экс-первую леди обвинили в общей сложности в 16 преступлениях. Среди них манипулирование ценами на акции Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, с 2009 по 2012 г. По данным следствия, она также вмешивалась при отборе кандидатов на дополнительные выборы в парламент в 2022 г. и всеобщие выборы 2024 г. Кроме того, одним из громких скандалов, связанных с ней, стало получение сумки Dior и ожерелья от «Церкви объединения» в обмен на деловые услуги (по нему сейчас также идет расследование).