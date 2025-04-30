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Прокуратура Южной Кореи провела обыск в резиденции экс-президента

Ведомости

Южнокорейская прокуратура провела обыск в резиденции бывшего президента страны Юн Сок Ёля на юге Сеула, сообщило агентство Yonhap. Его подозревают в связи с шаманом Чон Сон Бэ.

Шамана Чон Сон Бэ обвиняют в том, что он получил от высокопоставленного чиновника Церкви объединения («муниты») ожерелье, роскошную сумку и женьшень – популярное средство для поддержания здоровья, которое может стоить тысячи долларов, – и передал их жене Юна, Ким Кён Хи. Чон утверждал, что потерял предназначенные для Кима подарки и так и не передал их, но местные СМИ сообщили, что прокуратура получила текстовое сообщение от представителя церковной группы с требованием «вернуть ожерелье». Правоохранители Южной Кореи обыскали резиденцию, чтобы найти ожерелье и сумку.

4 апреля Конституционный суд страны единогласно утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Это произошло из-за решения экс-главы государства ввести военное положение 3 декабря 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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