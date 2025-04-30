Прокуратура Южной Кореи провела обыск в резиденции экс-президента

Шамана Чон Сон Бэ обвиняют в том, что он получил от высокопоставленного чиновника Церкви объединения («муниты») ожерелье, роскошную сумку и женьшень – популярное средство для поддержания здоровья, которое может стоить тысячи долларов, – и передал их жене Юна, Ким Кён Хи. Чон утверждал, что потерял предназначенные для Кима подарки и так и не передал их, но местные СМИ сообщили, что прокуратура получила текстовое сообщение от представителя церковной группы с требованием «вернуть ожерелье». Правоохранители Южной Кореи обыскали резиденцию, чтобы найти ожерелье и сумку.