Al Hadath: первые выборы в парламент Сирии состоятся 5 октября

Первые с момента свержения Башара Асада выборы в парламент Сирии пройдут 5 октября, передает Al Hadath со ссылкой на источники.

Изначально выборы в народное собрание страны должны были пройти в период с 15 по 20 сентября, но они были отложены. «Высшая избирательная комиссия заявила, что задержка вызвана исключительно логистическими причинами», – говорится в материале.

В парламент будут избираться 210 членов, треть из которых назначаются непосредственно президентом. Остальные избираются коллегиями выборщиков, формируемыми подкомитетами.

Выборы в народное собрание Сирии станут первыми после свержения Башара Асада в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция взяла столицу Дамаск, а Асад бежал в Россию.

Президент страны сейчас Ахмед аш-Шараа – бывший лидер группировки «Хайат тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России), он является временным лидером страны. 13 марта аш-Шараа подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен, как предполагается, запустить либерализацию власти в стране, будет действовать в течение пяти лет.

Новая декларация вводит принцип разделения власти, независимый парламент и судебную систему. Принцип арабского национализма, проводником которого являлась партия «Баас», исключен из основного закона страны.

