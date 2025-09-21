Макрон: Франция не считает происходящее в Газе геноцидом
Ситуация в секторе Газа не является геноцидом со стороны Израиля. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна намерена признать Палестину в ближайшие дни.
«Мы не считаем происходящее геноцидом, потому что это не политическое заявление. Судьи, историки и другие должны квалифицировать геноцид на основе ряда доказательств, четкой судебной практики и четких элементов», – сказал он в интервью CBS News.
По его словам, признание Палестинского государства – «единственный способ» найти политическое решение ситуации.
16 сентября комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом. Израильские власти и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
24 июля Макрон объявил, что Париж признает государственность Палестины на 80-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября в Нью-Йорке. Тогда он заявил, что «крайне необходимо прекратить войну в Газе и спасти мирное население».
Палестину 21 сентября признали сразу три страны – Великобритания, Канада и Австралия. Израиль уже осудил это решение. По версии Тель-Авива, это укрепляет палестинскую группировку «Хамас».