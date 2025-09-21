Макрон: Франция не считает происходящее в Газе геноцидом

16 сентября комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала действия Тель-Авива в секторе Газа геноцидом. Израильские власти и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), по версии комиссии, совершили четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.