Моди призвал граждан Индии отказаться от иностранных товаров

Ведомости

Индийцам следует покупать отечественную продукцию. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Заявление прозвучало на фоне высоких тарифов США.

«Скажите это с гордостью: я покупаю свадеши (товары индийского производства)», – сказал он (цитата по The India Today).

Моди считает, что нередко жители Индии не знают, что сделана ли «расческа в Индии или за границей». По его словам, следует покупать товары, которые сделаны в Индии, созданы «упорным трудом молодежи нашей страны, товары, в которых пропитан пот наших сыновей и дочерей».

Как ударят по Индии вступившие в силу пошлины США

Экономика / Мировая экономика

27 августа вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. Причиной ввода пошлин стала закупка Нью-Дели российской нефти в условиях конфликта на Украине. Под тарифы в 50% прямо или частично попали в общей сложности 55% экспорта страны в США, составившего в 2024 г. $86,5 млрд.

Министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник говорил 11 сентября, что Вашингтон может заключить торговую сделку с Индией, если она откажется от закупок российской нефти.

