Моди призвал граждан Индии отказаться от иностранных товаров

27 августа вступили в силу дополнительные пошлины США в 25% против Индии. Они добавлены к пошлинам в 25%, которые ввели под предлогом высоких барьеров для американских товаров. Причиной ввода пошлин стала закупка Нью-Дели российской нефти в условиях конфликта на Украине. Под тарифы в 50% прямо или частично попали в общей сложности 55% экспорта страны в США, составившего в 2024 г. $86,5 млрд.