Макрон указал на риски в случае изъятия замороженных российских активов

После начала спецоперации страны Запада приняли решение заморозить российские активы на сумму около $300 млрд, большая их часть находится в юрисдикции европейских стран, в частности, Бельгии, где расположен депозитарий Euroclear. В настоящее время доходы от этих активов используются для финансирования помощи Украине, в том числе военной. Ранее The Financial Times писала, что Евросоюз готовит варианты использования российских средств для обеспечения репарационных кредитов на 170 млрд евро для Украины.