Макрон указал на риски в случае изъятия замороженных российских активов

Макрон указал на риски в случае изъятия замороженных российских активовПо его словам, это может привести к подрыву доверия к финансовой системе
Изъятие замороженных российских активов, находящихся в европейских странах, стало бы нарушением международного права и привело бы к подрыву доверия к финансовой системе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS News.
«Вы не можете изъять эти активы у Центрального банка даже в такой ситуации. И я думаю, что это вопрос доверия», — сказал французский президент.
Он добавил, что Европа уже заморозила российские активы на миллиарды долларов.
«Мы уже взяли их, но не в качестве залога, мы взяли эти замороженные активы, и все доходы, поступающие от этих замороженных активов, были использованы для финансирования наших усилий, части наших усилий по Украине», — сказал Макрон.
Таким образом он ответил на вопрос телеведущей о том, планирует ли Европа изъять российские активы, как того требует администрация президента США Дональда Трампа.
После начала спецоперации страны Запада приняли решение заморозить российские активы на сумму около $300 млрд, большая их часть находится в юрисдикции европейских стран, в частности, Бельгии, где расположен депозитарий Euroclear. В настоящее время доходы от этих активов используются для финансирования помощи Украине, в том числе военной. Ранее The Financial Times писала, что Евросоюз готовит варианты использования российских средств для обеспечения репарационных кредитов на 170 млрд евро для Украины.
Министерство иностранных дел РФ неоднократно заявляло, что заморозка российских активов в Европе является актом воровства. Глава Euroclear Валери Урбен также отмечала, что изъятие заблокированных российских активов может привести к неожиданным последствиям, которые негативно отразятся на международной финансовой системе.