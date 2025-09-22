Газета
Политика

ЕК в рамках новых санкций хочет запретить доступ России к ИИ-услугам

Ведомости

Еврокомиссия намерена включить в 19-й пакет санкций запрет компаниям из стран ЕС предоставлять России услуги в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает портал EUObserver со ссылкой на материалы ЕК.

Отмечается, что под ограничения подпадет доступ к ИИ-моделям, платформам для их обучения, доработки и инференса.

Также, по данным издания, Еврокомиссия предложила ввести запрет на выдачу виз и заморозку активов 13 граждан России и 18 российских компаний. В список могут попасть золотодобывающая компания «Полюс», юридическая фирма Maxima Legal, НПО Лавочкина и завод «Красмаш».

19 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по новому пакету санкций. Помимо ограничений в отношении российских компаний он включает запрет на импорт СПГ из России с января 2027 г., а также меры против платежной системы «Мир» и криптовалютных платформ.

Специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев отмечал, что Брюсселю важно «наказать» Россию, несмотря на убытки для ЕС. По его словам, давление на китайские компании и манипуляции с российскими активами могут привести к оттоку капитала. Однако, по его словам, «надеяться на то, что введения дальнейших санкций не случится, не приходится».

