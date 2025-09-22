ЕК в рамках новых санкций хочет запретить доступ России к ИИ-услугам

Специалист по Центральной Европе Вадим Трухачев отмечал, что Брюсселю важно «наказать» Россию, несмотря на убытки для ЕС. По его словам, давление на китайские компании и манипуляции с российскими активами могут привести к оттоку капитала. Однако, по его словам, «надеяться на то, что введения дальнейших санкций не случится, не приходится».