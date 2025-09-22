Путин: Россия в состоянии ответить на любые угрозы

4 августа Россия отказалась от соблюдения моратория на развертывание РСМД наземного базирования. Согласно сообщению МИД РФ, Москва на протяжении нескольких лет «прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере» даже после того, как из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 г. вышли США по инициативе президента Дональда Трампа. В ответ российская сторона не стала эскалировать и приняла на себя «односторонние самоограничения» на размещение РСМД наземного базирования.