Путин: Россия в состоянии ответить на любые угрозы
Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности РФ.
Он подчеркнул, что ответ будет «не на словах, а путем применения военно-технических мер». Путин привел в пример решение Москвы отказаться от одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. По словам главы РФ, это был вынужденный шаг, реакция на размещение аналогичных западных вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Во время совещания Путин также сообщил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. продолжить еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях. Дальше будет приниматься решение на основе анализа обстановки и отношений с США.
4 августа Россия отказалась от соблюдения моратория на развертывание РСМД наземного базирования. Согласно сообщению МИД РФ, Москва на протяжении нескольких лет «прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере» даже после того, как из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в 2019 г. вышли США по инициативе президента Дональда Трампа. В ответ российская сторона не стала эскалировать и приняла на себя «односторонние самоограничения» на размещение РСМД наземного базирования.