Британия сняла санкции с дочери основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова
Великобритания отменила санкции против Татьяны Евтушенковой, дочери российского бизнесмена Владимира Евтушенкова. Сообщение об этом опубликовано на сайте Минфина страны.
Причины такого решения не уточняются.
Санкции против Феликса и Татьяны Евтушенковых были введены в 2023 г. Сам же основатель АФК «Система» находится под санкциями Великобритании еще с 2022 г.
21 февраля сообщалось, что Великобритания сняла санкции с менеджера «Газпром нефти» Ирины Чубаровой. Ее активы были разморожены, однако причины также не раскрывались. Чубарова оказалась под санкциями в мае 2023 г. по обвинению в поддержке российского правительства через работу в «Газпром нефти».