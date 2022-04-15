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Попавший под санкции Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»

Ведомости

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров, говорится в сообщении корпорации. 

«Владимир Петрович Евтушенков вышел из состава совета директоров корпорации по собственному желанию», — отмечается в сообщении. 

Совет директоров корпорации избрал Анну Белову исполняющей обязанности председателя совета. До этого она занимала должность заместителя председателя совета директоров АФК «Система». 

Евтушенков попал под финансовые и ограничительные меры правительства Великобритании 13 апреля. Они носят персональный характер и не распространяют свое действие на корпорацию и иные компании группы, поясняет «Система». АФК планирует продолжить выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнерами в полном объеме, отмечали в «Системе». 

13 апреля Евтушенков передал 10% акций АФК сыну Феликсу Евтушенкову. Таким образом, Владимир Евтушенков перестал быть контролирующим акционером «Системы». Его доля снизилась до 49,2%, доля Феликса Евтушенкова увеличилась до 15,2%. 

АФК «Система» – публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 г. Выручка в 2021 г. составила 802,4 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2021 г. составили 1,8 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам на Московской бирже.

В портфеле активов корпорации – доли в МТС (49,94%), лесопромышленном холдинге Segezha Group (62,2%), онлайн-ритейлере Ozon (31,8%), девелоперской группе «Эталон» (29,8%), сети клиник «Медси» (95,5%), агрохолдинге «Степь» (91,3%), фармацевтической группе «Биннофарм» (75,3%) и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных