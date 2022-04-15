Попавший под санкции Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»
Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров, говорится в сообщении корпорации.
«Владимир Петрович Евтушенков вышел из состава совета директоров корпорации по собственному желанию», — отмечается в сообщении.
Совет директоров корпорации избрал Анну Белову исполняющей обязанности председателя совета. До этого она занимала должность заместителя председателя совета директоров АФК «Система».
Евтушенков попал под финансовые и ограничительные меры правительства Великобритании 13 апреля. Они носят персональный характер и не распространяют свое действие на корпорацию и иные компании группы, поясняет «Система». АФК планирует продолжить выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнерами в полном объеме, отмечали в «Системе».
13 апреля Евтушенков передал 10% акций АФК сыну Феликсу Евтушенкову. Таким образом, Владимир Евтушенков перестал быть контролирующим акционером «Системы». Его доля снизилась до 49,2%, доля Феликса Евтушенкова увеличилась до 15,2%.
АФК «Система» – публичная инвестиционная компания, основанная в 1993 г. Выручка в 2021 г. составила 802,4 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2021 г. составили 1,8 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции компании допущены к торгам на Московской бирже.