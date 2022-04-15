Попавший под санкции Владимир Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»

Евтушенков попал под финансовые и ограничительные меры правительства Великобритании 13 апреля. Они носят персональный характер и не распространяют свое действие на корпорацию и иные компании группы, поясняет «Система». АФК планирует продолжить выполнять свои обязательства перед кредиторами, инвесторами, сотрудниками и партнерами в полном объеме, отмечали в «Системе».