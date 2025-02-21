Великобритания добровольно сняла санкции с менеджера «Газпром нефти»

В Англии крайне редки случаи снятия санкций, особенно после 2022 г.: старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев оценивает их менее чем в 1% от числа подпавших под санкции. Тот факт, что OFSI исключило Чубарову из списка добровольно, делает этот случай еще более редким или даже исключительным и может говорить о недочетах в первоначальном обосновании ограничений, отметил он. OFSI мог неверно оценить роль и влияние Чубаровой в «Газпром нефти» и признать ошибку, рассуждает Гусев. В любом случае этот пример важен для понимания практики применения санкций Великобританией, резюмировал старший партнер.