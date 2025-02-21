Великобритания добровольно сняла санкции с менеджера «Газпром нефти»Такие случаи крайне редки, а кейс Ирины Чубаровой, возможно, исключительный, говорят юристы
Великобритания объявила о снятии санкций с менеджера «Газпром нефти» Ирины Чубаровой, обратили внимание «Ведомости». 10 февраля Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI) сообщило на своем сайте о разморозке активов россиянки. Причины в заявлении не приводятся. Первым об этом написал Telegram-канал The Sanctions Law. Чубарова подпала под санкции в мае 2023 г., будучи, по утверждению OFSI, начальником отдела корпоративных финансов «Газпром нефти». В обосновании было сказано, что она «участвовала и участвует в получении выгоды от правительства России или в оказании ему поддержки, работая в качестве менеджера в «Газпром нефти».
С 2017 г. Чубарова фигурирует как аффилированное с «Газпром нефтью» лицо в раскрываемых самой компанией материалах. В 2019 г. она дала интервью журналу «Цифра» в статусе начальника управления корпоративного развития департамента корпоративного регулирования «Газпром нефти». В 2021 г. Чубарова в статусе руководителя практики в области раскрытия информации аппарата совета директоров «Газпром нефти» комментировала попадание кейса компании в шорт-лист IR-конкурса (взаимоотношения с инвесторами), который проводила профильная ассоциация АРФИ.
В СПАРК у пятерых людей с разными ИНН полностью совпадает ФИО с Чубаровой: четверо владели или руководили уже недействующими или сейчас ликвидируемыми компаниями. Еще одна является гендиректором «дочки» «Газпром нефти» – ООО «Велета». По данным СПАРК, Чубарова или ее тезка (ИНН не указан) является миноритарным акционером «Газпром нефти» (0,000082%) и ее основного владельца – «Газпрома» (0,000010%).
После снятия санкций с Чубаровой лондонская юрфирма Candey, которая представляла ее интересы, сначала объявила на своем сайте, что исключение россиянки из списка последовало за запросом в OFSI, а затем удалила публикацию, обратили внимание «Ведомости». Чубарову вообще не следовало включать в санкционный список, писала Candey. Английским юристам россиянки помогали московские из фирмы Forward Legal, отмечалось в удаленной публикации.
Представители «Газпром нефти» и Forward Legal отказались от комментариев о том, продолжает ли Чубарова работать в нефтяной компании и в какой должности, а также почему с нее сняли санкции. «Ведомости» ожидают ответа от OFSI и Candey. Связаться с самой Чубаровой не удалось.
В Англии крайне редки случаи снятия санкций, особенно после 2022 г.: старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев оценивает их менее чем в 1% от числа подпавших под санкции. Тот факт, что OFSI исключило Чубарову из списка добровольно, делает этот случай еще более редким или даже исключительным и может говорить о недочетах в первоначальном обосновании ограничений, отметил он. OFSI мог неверно оценить роль и влияние Чубаровой в «Газпром нефти» и признать ошибку, рассуждает Гусев. В любом случае этот пример важен для понимания практики применения санкций Великобританией, резюмировал старший партнер.
В 2024 г. OFSI отменило ограничения против основателя группы «Арети» Игоря Макарова (вышел из российского гражданства), бывшего замгендиректора «Алросы» Алексея Филипповского (ушел с должности), бывшего члена совета директоров предприятия «Союз» Семена Симоньяна (не занимал должность на момент санкций). Самым громким случаем старший юрист консалтинговой компании ITSWM Вероника Сиверова называет кейс бизнесмена Олега Тинькова
В Соединенном Королевстве предусмотрено два порядка оспаривания санкций – судебный и административный (в OFSI), рассказывает руководитель международного направления коллегии адвокатов «Регионсервис» Ксения Касьяненко. Причиной может быть отсутствие должного обоснования, наличие в нем фактических ошибок, неактуальных и недоказанных фактов и т. д., перечисляет она. Практика снятия санкций с россиян носит в Великобритании единичный характер, подчеркнула Касьяненко.