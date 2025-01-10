Япония сняла санкции с Виолетты Пригожиной

По причине смерти из перечня исключены командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев и генерал-лейтенант Олег Цоков. Они погибли в зоне боевых действий на Украине в 2022 и 2023 гг. соответственно. Цоков посмертно был удостоен звания Героя России. Помимо них из списка посмертно исключены пять чиновников из Донецкой и Луганской народных республик.