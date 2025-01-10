Япония сняла санкции с Виолетты Пригожиной
Власти Японии исключили из санкционного списка восемь человек, включая мать основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетту, следует из документа МИДа страны.
По причине смерти из перечня исключены командующий ракетными войсками и артиллерией 1-й танковой армии полковник Георгий Шуваев и генерал-лейтенант Олег Цоков. Они погибли в зоне боевых действий на Украине в 2022 и 2023 гг. соответственно. Цоков посмертно был удостоен звания Героя России. Помимо них из списка посмертно исключены пять чиновников из Донецкой и Луганской народных республик.
13 сентября 2024 г. Совет Евросоюза исключил Пригожину из санкционного списка. 23 августа 2023 г. возле села Куженкино Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. На борту были 10 человек, среди которых находился Пригожин. Весь экипаж и пассажиры погибли.
10 февраля 2023 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции страны. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.