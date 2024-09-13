Евросоюз официально снял санкции с гонщика Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной

12 сентября Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против граждан России и российских фирм до 15 марта 2025 г. Ограничения продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц. В рамках пересмотра ограничительных мер совет также принял решение не продлевать санкции против двух лиц и исключить из списка пять человек по причине их смерти.