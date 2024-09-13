Евросоюз официально снял санкции с гонщика Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной
Совет Евросоюза (ЕС) исключил из санкционного списка гонщика Никиту Мазепина и мать Евгения Пригожина Виолетту Пригожину. Об этом сообщается на сайте официального журнала объединения.
«Исключены записи, касающиеся следующих лиц: Виолетта Пригожина, Никита Дмитриевич Мазепин», – говорится в журнале.
По причине смерти из перечня исключены сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев, депутат парламента ДНР Мария Пирогова, депутат народного совета ДНР Михаил Жуков, народный артист ЛНР Михаил Голубович, герой Советского Союза Валерий Востротин.
12 сентября Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против граждан России и российских фирм до 15 марта 2025 г. Ограничения продолжат действовать в отношении более 2200 физических и юридических лиц. В рамках пересмотра ограничительных мер совет также принял решение не продлевать санкции против двух лиц и исключить из списка пять человек по причине их смерти.
11 сентября ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете объединения сообщил, что постоянные представители членов Евросоюза продлили индивидуальные санкции против России на полгода, исключив из черного списка Мазепина и Пригожину.