Путин встретится с главой ЛНР Пасечником
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником 23 сентября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Из открытого сегодня состоится беседа президента Путина с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России», – сказал он.
Песков добавил, что вопросов по новым регионам «очень много», поскольку ситуация там «непростая».
Прошлая встреча Путина с Пасечником состоялась в августе 2023 г. Тогда глава ЛНР говорил, что обстановка в регионе «продолжает оставаться напряженной», но в то же время стабильной, без резких обострений.
Глава государства в июне 2024 г. заявил, что восстановление ЛНР идет быстрыми темпами, несмотря на проблемы, связанные с безопасностью.