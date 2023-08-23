Путин встретился с Пасечником и Балицким
Президент РФ Владимир Путин провел в Кремле встречи с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником и врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Об этом сообщила пресс-служба Кремля ночью 23 августа.
В ходе встречи Пасечник отметил, что обстановка в регионе «продолжает оставаться напряженной», но в то же время стабильной, без резких обострений. Врио главы ЛНР также отчитался о восстановлении инфраструктуры и экономики в ЛНР и рассказал о подготовке к сентябрьским выборам. По его словам, основными задачами властей ЛНР является предоставить возможность проголосовать всем жителям региона и обеспечить максимальную безопасности во время проведения выборов.
«Все задачи, о которых вы сказали, их невозможно решать без решения основной проблемы – это обеспечение безопасности. <...> На базе решения вопросов безопасности, конечно, нужно думать о восстановлении экономики и социальной сферы», – отметил Путин, выслушав доклад Пасечника.
В частности президент призвал добиться реализации восстановительного роста промышленности и затем «на этой базе двигаться дальше».
Балицкий заявил, что Запорожская область должна стать форпостом России на юге, поскольку у региона «очень выгодное геополитическое и логистическое значение». В ответ Путин отметил, что у региона есть «очень большой потенциал». По словам Балицкого, власти области создали 20 государственных компаний, чтобы обеспечить «максимально эффективное управление экономикой». Он добавил, что после окончания спецоперации планируется провести «разгосударствление экономики».
На встрече Путин и Балицкий также обсудили вопросы энергетики, газификации, подготовки школ региона к 1 сентября, проведения выборов и работы сухопутного маршрута, который проходит вокруг Азовского моря через территорию Запорожской области. В заключение Путин заявил, что ситуация в экономике и социальной сфере региона стабилизируется.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. 30 сентября 2022 г. по итогам референдумов эти регионы вошли в состав России. С 19 октября по указу президента РФ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях введено военное положение.