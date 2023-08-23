Путин встретился с Пасечником и Балицким

В ходе встречи Пасечник отметил, что обстановка в регионе «продолжает оставаться напряженной», но в то же время стабильной, без резких обострений. Врио главы ЛНР также отчитался о восстановлении инфраструктуры и экономики в ЛНР и рассказал о подготовке к сентябрьским выборам. По его словам, основными задачами властей ЛНР является предоставить возможность проголосовать всем жителям региона и обеспечить максимальную безопасности во время проведения выборов.