В Кремле не знают о рабочих планах Козака
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о дальнейших рабочих планах бывшего заместителя главы администрации российского лидера Дмитрия Козака. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге.
«Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь», – отметил Песков.
«Ведомости» ранее писали о возможном уходе Козака из администрации президента. По словам источников, он может стать полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).
С начала 2025 г. часть полномочий стала переходить от Козака к первому замруководителя АП Сергею Кириенко. Он стал курировать в администрации президента отношения с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем и Арменией. 29 августа Путин подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации, упразднив работу обоих подразделений, за которую отвечал Козак. Вместо этих управлений в структуре АП появилось новое – по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Его будет курировать Кириенко.