В Кремле не знают о рабочих планах Козака

С начала 2025 г. часть полномочий стала переходить от Козака к первому замруководителя АП Сергею Кириенко. Он стал курировать в администрации президента отношения с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем и Арменией. 29 августа Путин подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации, упразднив работу обоих подразделений, за которую отвечал Козак. Вместо этих управлений в структуре АП появилось новое – по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Его будет курировать Кириенко.