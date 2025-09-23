Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле не знают о рабочих планах Козака

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о дальнейших рабочих планах бывшего заместителя главы администрации российского лидера Дмитрия Козака. Об этом представитель Кремля заявил на брифинге.

«Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь», – отметил Песков.

18 сентября Путин подписал указ об освобождении Козака от должности замглавы администрации президента. Песков говорил, что бывший замглавы АП подал в отставку по собственному желанию.

Чем известен Дмитрий Козак

Политика / Власть

«Ведомости» ранее писали о возможном уходе Козака из администрации президента. По словам источников, он может стать полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО).

С начала 2025 г. часть полномочий стала переходить от Козака к первому замруководителя АП Сергею Кириенко. Он стал курировать в администрации президента отношения с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем и Арменией. 29 августа Путин подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации, упразднив работу обоих подразделений, за которую отвечал Козак. Вместо этих управлений в структуре АП появилось новое – по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Его будет курировать Кириенко.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь