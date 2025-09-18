Песков подтвердил отставку Козака

Песков подтвердил отставку КозакаОн ушел с поста замглавы администрации президента по своему желанию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что замруководителя администрации президента Дмитрий Козак ушел в отставку. Представитель Кремля уточнил, что уволился Козак по собственному желанию.
«Смотрите, пока указ мы не публиковали, указа нет. Я могу подтвердить, что действительно он подал в отставку, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так», – сказал Песков.
О возможном уходе Козака из АП ранее сообщали «Ведомости». При этом источники говорили, что он может стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Сегодня стало известно, что полпред в СЗФО Александр Гуцан предложен Владимиром Путиным на должность генпрокурора.