Политика

Песков подтвердил отставку Козака

Он ушел с поста замглавы администрации президента по своему желанию
Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что замруководителя администрации президента Дмитрий Козак ушел в отставку. Представитель Кремля уточнил, что уволился Козак по собственному желанию.

«Смотрите, пока указ мы не публиковали, указа нет. Я могу подтвердить, что действительно он подал в отставку, Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так», – сказал Песков.

Сегодня об отставке замглавы АП сообщил «Интерфакс». Также накануне издание РБК писало, что заявление Козак написал в выходные.

О возможном уходе Козака из АП ранее сообщали «Ведомости». При этом источники говорили, что он может стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Сегодня стало известно, что полпред в СЗФО Александр Гуцан предложен Владимиром Путиным на должность генпрокурора.

Читайте также:Чем известен Дмитрий Козак
