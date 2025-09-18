Чем известен Дмитрий Козак

Чем известен Дмитрий КозакЗамглавы администрации президента покинул пост
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. О возможном уходе Козака из АП ранее писали «Ведомости». Как отмечали источники, он может стать полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), а решение по нему будет принимать лично Владимир Путин, так как это один из его ближайших соратников.
Дмитрий Козак родился 7 ноября 1958 г. в селе Бандурово Украинской ССР. В 1976-1978 гг. проходил срочную службу в Советской армии. Сам Козак отмечал, что служил в Псковской и Кировоградской областях в подразделении, входившем в оперативное подчинение ГРУ, был десантником. В 1978-1980 гг. учился в Винницком политехническом институте, после чего поступил в Ленинградский государственный университет (сейчас – СПбГУ) на юридический факультет, который окончил в 1985 г.
В 1985-1989 гг. был стажером, прокурором, а затем старшим прокурором отдела общего надзора Ленинградской прокуратуры. В 1989-1990 гг. работал начальником юридического отдела строительно-инновационного концерна «Монолит-Кировстрой» и ведущим специалистом по коммерческо-правовой работе в Ассоциации советских морских торговых портов в Ленинграде. В 1990-1994 гг. работал сначала замначальника, а потом и начальником юридического управления Санкт-Петербургского городского совета народных депутатов (позднее – городского собрания), но уже в том же 1994 г. возглавил юридический комитет мэрии Санкт-Петербурга.
После поражения Анатолия Собчака на выборах главы города сохранил свой пост и в 1998 г. стал вице-губернатором – председателем юридического комитета канцелярии. В декабре того же года уволился из-за разногласий с губернатором Владимиром Яковлевым, после чего более полугода работал в юридической фирме «Группа ЮСТ».
В августе 1999 г. стал сначала первым замруководителя аппарата правительства РФ, а затем и главой аппарата в статусе министра. В июне 2000 г. перешел на работу в администрацию президента, став заместителем руководителя АП, а в 2003 г. – первым замруководителя.
В марте 2004 г. вновь возглавил аппарат правительства, руководил предвыборным штабом Владимира Путина на его вторых президентских выборах, но уже осенью был назначен полпредом президента в Южном федеральном округе. Этот пост он занимал до сентября 2007 г., когда был назначен министром регионального развития РФ.
С 14 октября 2008 г. по 15 января 2020 г. был вице-премьером в правительствах Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Курировал проведение Олимпиады в Сочи в 2014 г. (после нее он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени), вопросы, связанные с Крымом и Севастополем, а с 2018 г. – ТЭК и промышленность.
15 января 2020 г. кабинет Медведева ушел в отставку, а Козак уже 24 января вернулся в АП на должность замруководителя. Козак курировал в АП два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. С 2020 г. и до начала спецоперации на Украине участвовал со стороны России в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Россия, Украина и ОБСЕ), а также «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция).
На заседании Совбеза 21 февраля 2022 г. Козак заявил, что переговорный процесс по минским соглашениям находится на «нулевой отметке с 2015 г.», а Киев отказывается от прямого диалога с донбасскими республиками. В конце своего выступления он задался вопросом, «присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом», назвав это «очень серьезной проблемой». «Давайте мы сейчас ограничимся пока вашим выступлением», – ответил Путин. Как сообщали американские СМИ, Козак якобы советовал президенту не начинать спецоперацию.
С начала 2025 г. часть полномочий стала переходить от Козака к первому замруководителя АП Сергею Кириенко, писали «Ведомости». В частности, Кириенко стал курировать в АП кроме внутренней политики и интернета еще и отношения с Абхазией, Южной Осетией, Молдавией, Приднестровьем, Арменией. Путин 29 августа подписал указ о мерах по оптимизации своей администрации, которым упразднил работу обоих подразделений, за которую отвечал Козак. Вместо этих двух управлений в структуре АП появилось новое – по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Курировать его будет Кириенко.
Козак был дважды женат. Его первой супругой стала Людмила Козак, у пары родились двое сыновей. В 2009 г. чиновник женился на адвокате юридической фирме «ЮСТ» Наталье Квачевой.