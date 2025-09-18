Чем известен Дмитрий Козак

15 января 2020 г. кабинет Медведева ушел в отставку, а Козак уже 24 января вернулся в АП на должность замруководителя. Козак курировал в АП два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. С 2020 г. и до начала спецоперации на Украине участвовал со стороны России в работе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Россия, Украина и ОБСЕ), а также «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция).