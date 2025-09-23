Песков: РФ примет меры при несоблюдении США ограничений на наступательное оружие

22 сентября Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом, но полный отказ от наследия ДСНВ является ошибочным.