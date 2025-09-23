Песков: РФ примет меры при несоблюдении США ограничений на наступательное оружие
Москве придется принимать меры при несоблюдении количественных ограничений на наступательное вооружение со стороны Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если они не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры», – сказал он.
Песков уточнил, что предложение России еще год придерживаться количественных ограничений такого вооружения после истечения срока Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) будет жизнеспособным при зеркальных действиях США. «Здесь никакой двусмысленности нет. Абсолютно четкая формулировка», – добавил он.
22 сентября Путин на заседании Совета безопасности РФ объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. еще год придерживаться центральных количественных ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях. По его словам, отказ от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности был вынужденным шагом, но полный отказ от наследия ДСНВ является ошибочным.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила после этого, что президент США Дональд Трамп осведомлен о предложении Путина о продлении срока действия ДСНВ и прокомментирует это позже.