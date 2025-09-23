ЕС намерен запретить инвестировать в российские ОЭЗ
В рамках 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюз (ЕС) планирует запретить фирмам из Европы инвестировать в особые экономические зоны (ОЭЗ) РФ. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект предложения по мерам.
В материале указано, что Брюссель хочет ограничить деятельность ОЭЗ в России, которые «предоставляют иностранным компаниям льготный налоговый режим для привлечения инвестиций». Согласно предложению, компаниям из ЕС будет запрещено инвестировать в эти зоны.
22 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ЕС согласовал с США 19-й пакет санкций против РФ. По его словам, новые рестрикции будут приняты в ближайшее время
EUObserver со ссылкой на материалы Еврокомиссии сообщал, что ЕК намерена включить в 19-й пакет санкций запрет компаниям из стран ЕС предоставлять России услуги в сфере искусственного интеллекта. Под ограничения подпадет доступ к ИИ-моделям, платформам для их обучения, доработки и инференса.