Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Ведомости

Польша откроет границу с Белоруссией в полночь с 24 на 25 сентября, заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании кабмина.

«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Польша закрыла все погранпереходы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. О закрытии Туск заявил 9 сентября. Он объяснил такое решение вопросами государственной безопасности в связи с учениями «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная задача состояла в «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

6 сентября МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от поездок туда. Заявление прозвучало после задержания в Лепеле поляка Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже. По версии белорусских властей, у него были обнаружены копии секретных документов, связанных с учениями. Туск же назвал обвинения абсурдными.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь