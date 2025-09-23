Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября

Польша закрыла все погранпереходы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. О закрытии Туск заявил 9 сентября. Он объяснил такое решение вопросами государственной безопасности в связи с учениями «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная задача состояла в «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».