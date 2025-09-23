Польша откроет границу с Белоруссией в ночь на 25 сентября
Польша откроет границу с Белоруссией в полночь с 24 на 25 сентября, заявил премьер-министр Дональд Туск на заседании кабмина.
«Мы с министром внутренних дел и администрацией приняли решение об открытии вновь пунктов пропуска с Белоруссией», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Польша закрыла все погранпереходы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. О закрытии Туск заявил 9 сентября. Он объяснил такое решение вопросами государственной безопасности в связи с учениями «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная задача состояла в «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».
6 сентября МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от поездок туда. Заявление прозвучало после задержания в Лепеле поляка Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже. По версии белорусских властей, у него были обнаружены копии секретных документов, связанных с учениями. Туск же назвал обвинения абсурдными.