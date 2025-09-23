Трамп напомнил о готовности ввести «серьезные пошлины» против России

12 сентября Трамп сообщил, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на Россию, в том числе различные ограничения в отношении российских банков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление отметил, что Москва все также настроена на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. По его словам, процесс искусственно притормаживается украинской стороной и никто не хочет вникать в суть конфликта.