Трамп напомнил о готовности ввести «серьезные пошлины» против России

Американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что США готовы ввести против России «серьезные пошлины», если Москва не согласится завершить конфликт на Украине.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьезных пошлин», – сказал глава Белого дома. По его словам, он «неустанно» работает над тем, чтобы украинский кризис завершился.

При этом он подчеркнул, что для европейских стран «позорно» продолжать закупать у России энергоресурсы и продолжать «вести борьбу» с ней. Он вновь призвал их прекратить такие поставки, а также присоединиться к американским рестрикциям в отношении Москвы.

12 сентября Трамп сообщил, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на Россию, в том числе различные ограничения в отношении российских банков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление отметил, что Москва все также настроена на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами. По его словам, процесс искусственно притормаживается украинской стороной и никто не хочет вникать в суть конфликта. 

