В Молдавии ошибочно запретили показ «Иван Васильевич меняет профессию»

Один из кабельных операторов Молдавии заблокировал показ комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» ошибочно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Совета по аудиовизуальному контенту республики.

Государственные учреждения, согласно заявлению, не принимали решения запретить показ этого фильма или схожих кинолент. Трансляции могут блокироваться операторами, которые руководствуются законами Молдавии.

22 сентября агентство «Sputnik Молдова» опубликовало фотографию экрана телевизора, на котором написано, что трансляция канала «Мосфильм HD» приостановлена. Решение было принято в связи с «милитаристским контекстом» и «политическим содержанием» киноленты.

Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал запрет в своем Telegram-канале словами о том, что «такими решениями молдаванские власти реально себя обессмертят».

23 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также прокомментировала новость. Она процитировала независимых экспертов, сказав, что Кишинев решил «сбросить маски» и показать свое настоящее отношение к принципам свободы и демократии.

