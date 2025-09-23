Газета
ПВО ликвидировала 34 украинских дрона в трех регионах

Ведомости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 34 беспилотника ВСУ в период с 14:00 до 19:00 мск, сообщило Минобороны России.

Атаки отразили в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями, уточнили в ведомстве. До этого мэр Москвы Сергей Собянин писал о пяти уничтоженных на подлете к Москве БПЛА. Затем еще два дрона были сбиты на том же направлении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что мирный житель погиб из-за удара украинского беспилотника по коммерческому объекту. Глава региона также отметил, что одному человеку в Белгороде оказали медицинскую помощь после получения осколочных ранений.

В ночь на 23 сентября средства ПВО нейтрализовали 69 дронов. Их перехватили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областях, а также над Московским регионом.

