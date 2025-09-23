ПВО ликвидировала 34 украинских дрона в трех регионах

Атаки отразили в небе над Белгородской, Курской и Тульской областями, уточнили в ведомстве. До этого мэр Москвы Сергей Собянин писал о пяти уничтоженных на подлете к Москве БПЛА. Затем еще два дрона были сбиты на том же направлении.