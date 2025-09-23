Верховный лидер Ирана: Тегеран отказался от ядерного оружия
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия и не видит в нем необходимости. Он подчеркнул, что страна приняла осознанное решение отказаться от разработки подобных вооружений.
«У нас нет необходимости в таком оружии, мы решили отказаться от него», – отметил Хаменеи (цитата по «РИА Новости»).
При этом духовный лидер подчеркнул, что Иран продолжит отстаивать свое право на обогащение урана, несмотря на внешнее давление.
22 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана и вице-президент Мохаммад Эслами заявил, что Иран и Россия в ближайшие дни подпишут соглашение о строительстве восьми атомных электростанций (АЭС).
Четыре из восьми станций Россия, согласно контракту, должна построить в Бушере. Необходимые исследования для реализации уже проведены. Место для строительства электростанций выбрано, подготовлено и оборудовано.