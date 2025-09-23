Трамп: США продолжат продавать оружие НАТО для поставок на Украину
Президент США Дональд Трамп анонсировал продолжение поставок вооружений странам НАТО, с которыми альянс будет «делать все, что захочет». В соцсети Truth Social он заявил, что Киев при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть себе всю Украину в первоначальном виде».
«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ вполне возможно. Почему бы и нет?» – написал глава Белого дома. При этом, по его мнению, конфликт, продолжающийся 3,5 года, не имеет смысла.
На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии» и «рушится». Он выразил мнение, что Киев «очень хорошо справляется» с противостоянием российским Вооруженным силам.
В рамках выступления на Генассамблее ООН президент обвинил Китай и Индию в том, что они продолжают покупать российскую нефть, финансируя конфликт. Он также назвал «позорным» тот факт, что продолжают поставки энергоресурсов из России и страны Европы.