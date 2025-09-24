Трамп раскритиковал канал ABC после возвращения вечернего шоу Джимми Киммела
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение ABC вернуть шоу Джимми Киммела в эфир, заявив, что собирается «проверить» телекомпанию. На своей платформе Truth Social он выразил недоверие возвращению «бездарного» ведущего, чья аудитория, по его словам, исчезла.
Трамп также назвал Киммела «рукой демократической партии» и намекнул на возможные судебные иски, напомнив, что предыдущий конфликт с ABC принес ему $16 млн. Упомянутая сумма относится к соглашению между Disney и Трампом по делу о клевете, связанному с заявлениями ведущего ABC Джорджа Стефанопулоса.
Решение о возвращении шоу было принято после переговоров с Disney. Ранее Трамп уже заявлял о закрытии программы, связывая это с низкими рейтингами и отсутствием таланта у Киммела. Приостановка вещания произошла после комментариев ведущего об убийcтве активиста Чарли Кирка, которые вызвали критику со стороны председателя FCC Брендана Карра.