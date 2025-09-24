Трамп раскритиковал канал ABC после возвращения вечернего шоу Джимми Киммела

Решение о возвращении шоу было принято после переговоров с Disney. Ранее Трамп уже заявлял о закрытии программы, связывая это с низкими рейтингами и отсутствием таланта у Киммела. Приостановка вещания произошла после комментариев ведущего об убийcтве активиста Чарли Кирка, которые вызвали критику со стороны председателя FCC Брендана Карра.