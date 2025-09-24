Главы МИД G7 обсудили новые санкции против России на Генассамблее ООН
Министры иностранных дел «Большой семерки» и глава европейской дипломатии обсудили введение новых санкций против России в ходе Генассамблеи ООН. Согласно коммюнике, рассматриваются дополнительные ограничительные меры, включая санкции против третьих стран, оказывающих помощь Москве.
Участники встречи также поддержали дискуссии об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. G7 обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии, Польши и Румынии, назвав такие действия неприемлемыми.
В завершение министры подтвердили приверженность достижению мира и предоставлению Украине надежных гарантий безопасности.
22 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ЕС согласовал с США 19-й пакет санкций против РФ. По его словам, новые рестрикции будут приняты в ближайшее время
EUObserver со ссылкой на материалы Еврокомиссии сообщал, что ЕК намерена включить в 19-й пакет санкций запрет компаниям из стран ЕС предоставлять России услуги в сфере искусственного интеллекта. Под ограничения подпадет доступ к ИИ-моделям, платформам для их обучения, доработки и инференса.