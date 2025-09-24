Главы МИД G7 обсудили новые санкции против России на Генассамблее ООН

EUObserver со ссылкой на материалы Еврокомиссии сообщал, что ЕК намерена включить в 19-й пакет санкций запрет компаниям из стран ЕС предоставлять России услуги в сфере искусственного интеллекта. Под ограничения подпадет доступ к ИИ-моделям, платформам для их обучения, доработки и инференса.