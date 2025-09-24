Газета
Главная / Политика /

Песков назвал «экзальтированной истерикой» заявления о вторжении самолетов РФ

Ведомости

Заявления о якобы вторжении российских военных самолетов в пространства других стран показывают их «экзальтированную истерику». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы слышим такую экзальтированную истерику насчет того, что наши военные летчики, дескать, нарушали какие-то правила и вторгались в чье-то воздушное пространство. Все эти утверждения абсолютно безосновательны и бездоказательны», – сказал он.

Песков, ссылаясь на Минобороны, заявил, что военная авиация соблюдает все нормы и правила полетов.

Песков: Эстония не приводит объективных данных якобы нарушений своих границ

Политика / Международные отношения

19 сентября Эстония обвинила три российских истребителя во вторжении в ее воздушное пространство. По утверждению Таллина, самолеты ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут.

Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений. В Минобороны РФ заявили, что российские истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области, полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

