CNN: Трамп изменил позицию по Украине с целью усилить давление на Москву
Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, стремясь оказать дополнительное давление на Москву и подтолкнуть ее к переговорам. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.
По данным источников, заявив о возможности возвращения Киеву всех территорий – позиции, которую в НАТО разделяют немногие без коренного перелома в боевых действиях, – Трамп рассчитывает ускорить заключение мирного соглашения. При этом конкретных шагов, включая новые санкции против России или расширение военной помощи Украине, администрация не анонсировала.
Ряд европейских чиновников воспринял заявление президента США как стремление дистанцироваться от конфликта. По данным телеканала, в последние дни Трамп демонстрирует разочарование из-за того, что президент России Владимир Путин не согласился встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, хотя на саммите в Анкоридже в августе дал понять, что открыт к такой встрече. Американский лидер признал, что урегулирование оказалось сложнее, чем он ожидал.
23 сентября Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим видение ситуации Киевом. Песков добавил, что глава МИД Сергей Лавров изложит позицию России на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.