Бессент: антироссийские санкции должен вводить Евросоюз, а не США

Глава финансового ведомства также подчеркнул, что американские войска ни в коем случае не будут привлечены к украинскому кризису. По его словам, помощь будет заключаться только в поставках оружия странам НАТО, затем уже они будут направлять вооружения Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио 23 сентября заявил, что США не планируют вводить новые меры против России, пока европейские страны продолжают закупать российскую нефть.