Бессент: антироссийские санкции должен вводить Евросоюз, а не США
Санкционное давление на Москву должен оказывать не Вашингтон, а европейские страны, так как конфликт на Украине происходит «на их заднем дворе», заявил глава минфина США Скотт Бессент в эфире телекомпании Fox Business.
«Европейцы финансируют войну, которая ведется против них. Мы хотим, чтобы наши европейские союзники активизировались и сконцентрировали внимание на источниках доходов российской экономики. А это нефть», – сказал министр.
По мнению Бессента, действия России сейчас «подвергают европейцев испытанию». В связи с этим, считает он, странам ЕС необходимо проявить решимость и применить все возможные силы в области рестрикций.
Глава финансового ведомства также подчеркнул, что американские войска ни в коем случае не будут привлечены к украинскому кризису. По его словам, помощь будет заключаться только в поставках оружия странам НАТО, затем уже они будут направлять вооружения Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио 23 сентября заявил, что США не планируют вводить новые меры против России, пока европейские страны продолжают закупать российскую нефть.