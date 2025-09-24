Бессент: США не хотят использовать свои войска в конфликте РФ и Украины
США не будут использовать свои войска в рамках украинского кризиса в любой ситуации, заявил глава минфина США Скотт Бессент в эфире Fox News. Так он прокомментировал недавние инциденты с БПЛА, нарушившими воздушное пространство стран НАТО.
«США не собираются вмешиваться ни в какие военные действия, ни в какую-либо другую ситуацию», – подчеркнул американский министр. Он отметил, что Вашингтон продолжит только продавать оружие европейским странам, которые затем передадут его Киеву.
Вечером 22 сентября крупнейший аэропорт Дании приостановил взлеты и посадки самолетов из-за появления в районе авиагавани нескольких крупных беспилотников. В результате не менее 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. По мнению посла России в Дании Владимира Барбина, это можно назвать попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.
23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что обвинения в адрес Москвы из-за беспилотников в Дании и Норвегии, как и предыдущие высказывания об инцидентах, например в Польше, являются голословными.