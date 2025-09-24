Бессент: США не хотят использовать свои войска в конфликте РФ и Украины

Вечером 22 сентября крупнейший аэропорт Дании приостановил взлеты и посадки самолетов из-за появления в районе авиагавани нескольких крупных беспилотников. В результате не менее 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты. По мнению посла России в Дании Владимира Барбина, это можно назвать попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.