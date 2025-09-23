Рубио: США не будут вводить меры против РФ, пока Европа покупает у нее нефть

19 сентября Еврокомиссия представила предложения к этому пакету. Среди них – ускорение отказа от российского газа, полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель. В список санкций планируется включить 45 российских и зарубежных компаний, а также 118 судов, которые, как утверждается, входят в «теневой флот».