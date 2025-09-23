Рубио: США не будут вводить меры против РФ, пока Европа покупает у нее нефть
США не планируют вводить новые меры против России, пока европейские страны продолжают закупать российскую нефть. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС.
18 сентября президент Дональд Трамп уже говорил, что готов поддержать введение новых санкций против России, если союзники прекратят покупать у нее нефть. Он отметил это на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американский лидер подчеркивал, что снижение цен на нефть могло бы ускорить урегулирование конфликта на Украине, так как у Москвы, по его мнению, не останется другого выхода.
Перед вылетом в Великобританию Трамп отмечал, что Украина переживает серьезные трудности и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется искать компромисс. Он также призвал европейские страны отказаться от закупок российских энергоресурсов.
22 сентября в МИД Франции заявили, что Евросоюз согласовал с США 19-й пакет санкций против России, его примут в ближайшее время.
19 сентября Еврокомиссия представила предложения к этому пакету. Среди них – ускорение отказа от российского газа, полный запрет на транзакции с нефтяными компаниями и снижение потолка цен на нефть из России до $47,6 за баррель. В список санкций планируется включить 45 российских и зарубежных компаний, а также 118 судов, которые, как утверждается, входят в «теневой флот».