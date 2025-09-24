Белоусов: беспилотники выполняют до 80% огневых задач на Украине

Беспилотники начали активно применяться в российско-украинском конфликте с 2022 г. Дроны используют обе стороны конфликта. В апреле 2024 г. стало известно, что в Минобороны РФ появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, который объединит разные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро.