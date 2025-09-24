Белоусов: беспилотники выполняют до 80% огневых задач на Украине
С помощью беспилотных систем в зоне спецоперации выполняется до 80% огневых задач. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе технического совета по вопросам развития системы управления такими комплексами и повышения ее эффективности.
«Опыт специальной военной операции показал, что в последнее время масштабы применения беспилотных комплексов кратно возросли. В зоне СВО с их использованием выполняется до 80% огневых задач», – сказал он.
Белоусов считает, что успех действий войск во многом определяется эффективностью управления беспилотными системами: «В этой связи вопросы совершенствования управления выходят на первый план».
Беспилотники начали активно применяться в российско-украинском конфликте с 2022 г. Дроны используют обе стороны конфликта. В апреле 2024 г. стало известно, что в Минобороны РФ появится научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов, который объединит разные предприятия, лаборатории и конструкторские бюро.
Президент РФ Владимир Путин летом 2024 г. заявлял, что российские беспилотники успешно используются в зоне проведения спецоперации на Украине.