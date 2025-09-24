Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕС намерен ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию

Ведомости

Еврокомиссия намерена ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию, сообщает газета Rzeczpospolita.

Эти страны остаются последними в ЕС, кто продолжает закупать российскую нефть напрямую, тем самым, по мнению Брюсселя, косвенно «финансируя украинский конфликт», пишет газета.

«Мы хотим избавиться от оставшейся нефти и газа, поступающих из России в Европейский союз», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. По ее словам, решение поддержано президентом США Дональдом Трампом.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит Трамп. При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон способен полностью заменить российские газ и нефть, поставляемые в Европу. Райт отметил, что провел шесть дней, встречаясь с европейскими лидерами и заверяя их, что Вашингтон обладает необходимыми мощностями и готов удовлетворить их потребности.

23 сентября Трамп обвинил западные страны в лицемерии за продолжение закупок российских энергоресурсов, несмотря на их заявления о поддержке Украины. 

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте