ЕС намерен ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию
Еврокомиссия намерена ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию, сообщает газета Rzeczpospolita.
Эти страны остаются последними в ЕС, кто продолжает закупать российскую нефть напрямую, тем самым, по мнению Брюсселя, косвенно «финансируя украинский конфликт», пишет газета.
«Мы хотим избавиться от оставшейся нефти и газа, поступающих из России в Европейский союз», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. По ее словам, решение поддержано президентом США Дональдом Трампом.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит Трамп. При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон способен полностью заменить российские газ и нефть, поставляемые в Европу. Райт отметил, что провел шесть дней, встречаясь с европейскими лидерами и заверяя их, что Вашингтон обладает необходимыми мощностями и готов удовлетворить их потребности.
23 сентября Трамп обвинил западные страны в лицемерии за продолжение закупок российских энергоресурсов, несмотря на их заявления о поддержке Украины.