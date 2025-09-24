ЕС намерен ввести пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит Трамп. При этом министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон способен полностью заменить российские газ и нефть, поставляемые в Европу. Райт отметил, что провел шесть дней, встречаясь с европейскими лидерами и заверяя их, что Вашингтон обладает необходимыми мощностями и готов удовлетворить их потребности.