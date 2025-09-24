Минобороны: над Крымом и Черным морем сбиты 11 украинских дронов

24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, двое из них скончались. Повреждения получили жилые дома, гостиница и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». На улице Шевченко загорелась кровля одного из зданий, пожар удалось локализовать и потушить. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея.