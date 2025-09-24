Минобороны: над Крымом и Черным морем сбиты 11 украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атака была отражена в период с 18:00 до 23:00 мск.
24 сентября украинские беспилотники атаковали Новороссийск. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, двое из них скончались. Повреждения получили жилые дома, гостиница и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». На улице Шевченко загорелась кровля одного из зданий, пожар удалось локализовать и потушить. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея.
В ночь на 24 сентября российские военные сообщали об уничтожении и перехвате 70 украинских БПЛА. Цели были нейтрализованы над Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областями, в Крыму и над акваторией Черного моря.