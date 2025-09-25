Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами России

Ведомости

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В частности, с 23:00 мск 24 сентября до 07:00 мск 25 сентября было ликвидировано 45 беспилотников.

Атаки БПЛА были отражены в Ростовской области, Краснодарском крае, в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным оборонного ведомства, период с 18:00 до 23:00 мск 24 сентября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем.

24 сентября БПЛА противника атаковали Новороссийск. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, двое из них скончались. Были повреждены жилые дома, гостиница и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте