Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами России
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В частности, с 23:00 мск 24 сентября до 07:00 мск 25 сентября было ликвидировано 45 беспилотников.
Атаки БПЛА были отражены в Ростовской области, Краснодарском крае, в Крыму и над акваториями Черного и Азовского морей.
По данным оборонного ведомства, период с 18:00 до 23:00 мск 24 сентября силы ПВО уничтожили 11 беспилотников ВСУ над Крымом и Черным морем.
24 сентября БПЛА противника атаковали Новороссийск. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, двое из них скончались. Были повреждены жилые дома, гостиница и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея.