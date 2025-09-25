Силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников над регионами России

24 сентября БПЛА противника атаковали Новороссийск. Первоначально сообщалось о восьми пострадавших, двое из них скончались. Были повреждены жилые дома, гостиница и офис АО «Каспийский трубопроводный консорциум – Р». В городе ввели режим чрезвычайной ситуации, для временного размещения пострадавших развернут пункт на базе Технико-экономического лицея.