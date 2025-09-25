Газета
Главная / Политика /

Onet: на дом в Польше могла упасть выпущенная голландским истребителем ракета

Ведомости

На дом в Вырыках Люблинского воеводства упала ракета, выпущенная голландским истребителем F-35. Об этом пишет Onet.

Дом был поврежден во время операции польских и союзных войск, проводимой после обнаружения беспилотных летательных аппаратов в небе над Польшей в ночь с 9 на 10 сентября. Часть беспилотников была сбита.

Изначально в Польше заявляли, что на здание упал один из беспилотников. 16 сентября Rzeczpospolitej (RP) со ссылкой на источники в органах госбезопасности писала, что в дом в Вырыках попала польская ракета, пытавшаяся сбить беспилотник.

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем небе 19 беспилотников. Польский премьер Дональд Туск заявил о «провокации» с якобы участием российских дронов, часть из которых летела со стороны Белоруссии. Варшава применила 4-ю ст. устава НАТО, предусматривающую проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.

