Onet: на дом в Польше могла упасть выпущенная голландским истребителем ракета
На дом в Вырыках Люблинского воеводства упала ракета, выпущенная голландским истребителем F-35. Об этом пишет Onet.
Дом был поврежден во время операции польских и союзных войск, проводимой после обнаружения беспилотных летательных аппаратов в небе над Польшей в ночь с 9 на 10 сентября. Часть беспилотников была сбита.
В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем небе 19 беспилотников. Польский премьер Дональд Туск заявил о «провокации» с якобы участием российских дронов, часть из которых летела со стороны Белоруссии. Варшава применила 4-ю ст. устава НАТО, предусматривающую проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.