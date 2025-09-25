Onet: на дом в Польше могла упасть выпущенная голландским истребителем ракета

В ночь на 10 сентября Польша зафиксировала в своем небе 19 беспилотников. Польский премьер Дональд Туск заявил о «провокации» с якобы участием российских дронов, часть из которых летела со стороны Белоруссии. Варшава применила 4-ю ст. устава НАТО, предусматривающую проведение консультаций государств-членов в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из них. На это Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км.