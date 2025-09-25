Украина и Сирия договорились восстановить дипломатические отношения

Ахмед аш-Шараа является бывшим лидером группировки «Хайат тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Он временно возглавляет страну. 13 марта аш-Шараа подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен, как ожидается, запустить либерализацию власти в стране, будет действовать на протяжении пяти лет. Первые с момента свержения Башара Асада выборы в парламент Сирии состоятся 5 октября.