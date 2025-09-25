Украина и Сирия договорились восстановить дипломатические отношения
Украина и Сирия подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.
«Мы приветствуем этот важный шаг и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности», – написал Зеленский.
По словам украинского лидера, во время переговоров с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа подробно обсуждались перспективные направления развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих страны и «важность противодействия им».
Ахмед аш-Шараа является бывшим лидером группировки «Хайат тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Он временно возглавляет страну. 13 марта аш-Шараа подписал конституционную декларацию переходного периода. Новый основной закон, который должен, как ожидается, запустить либерализацию власти в стране, будет действовать на протяжении пяти лет. Первые с момента свержения Башара Асада выборы в парламент Сирии состоятся 5 октября.