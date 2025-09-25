Белый дом: Трамп сменил риторику по Украине, чтобы надавить на Россию
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может «вернуть свою страну в первоначальном виде и, возможно, даже пойти дальше», является стратегическим шагом, а не признаком изменения позиции, сообщили в Белом доме, передает New York Post.
«Это не свидетельствует о каких-либо существенных изменениях в политике. Это четкая и очевидная тактика ведения переговоров, направленная на то, чтобы надавить на Россию», – заявил источник, близкий к администрации.
Как отмечает издание, проукраинский сдвиг в риторике Трампа объясняется новыми разведданными о ситуации на фронте.
24 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что последние высказывания Трампа о России не означают смену позиции Вашингтона, а отражают «реальную ситуацию на местах».
23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим видение ситуации Киевом.