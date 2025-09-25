Падение рейтинга партии Санду оценили российские эксперты
Рейтинг правящей партии Молдавии PAS президента Майи Санду, согласно социологическим опросам, не превышает 35% голосов. Четыре года назад показатель составлял 66%, сообщил депутат, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
Депутат оценил ситуацию, выступая на круглом столе «Выборы в парламент Молдавии. Грозит ли республике утрата суверенитета?», организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
«Поэтому при любом результате, когда у нас будет что-то выше 35%, можно смело говорить, что это все будет нарисовано, это все просто фальсификация», – подчеркнул он.
Матвейчев обратил внимание на мнение, что в диаспорах организуют большое количество участков в надежде на голоса молдаван, живущих в Европе. Но, как считает депутат, эти надежды тщетны.
«Если раньше молдаванин, выезжая в Италию, Испанию и так далее, зарабатывая там деньги, присылал их домой в Молдову и мог кормить там свою оставшуюся семью, родителей, то сейчас, когда за четыре года цены на ЖКХ выросли на 500%, вся его зарплата уходит на содержание своих близких и оставшихся дома. Он спрашивает – для чего уезжал с родины? Чтобы вообще ничего не скопить и ничего не заработать? Поэтому недовольство и в диаспорах огромное», – объяснил парламентарий.
По его мнению, все «манипуляции с участком» делаются не для того, чтобы «пришли некие проевропейские молдаване на территории Италии, Германии и проголосовали за Санду». Дело в слабой возможности наблюдения на зарубежных участках, считает Матвейчев. По его словам, именно там могут быть основные фальсификации.
Выборы в парламент Молдавии запланированы на 28 сентября. 24 сентября посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России после отказа Кишинева аккредитовать российских наблюдателей на выборы. Ему выразили решительный протест.
14 сентября Санду обвинила Москву в попытке повлиять на выборы в Молдавии через священников и «распространение пропаганды». Президент республики также заявила об опасении повторения кампании 2024 г., когда российские агенты якобы распространяли ложные угрозы о взрывах на молдавских избирательных участках за рубежом, в том числе в Германии.