Падение рейтинга партии Санду оценили российские эксперты

«Если раньше молдаванин, выезжая в Италию, Испанию и так далее, зарабатывая там деньги, присылал их домой в Молдову и мог кормить там свою оставшуюся семью, родителей, то сейчас, когда за четыре года цены на ЖКХ выросли на 500%, вся его зарплата уходит на содержание своих близких и оставшихся дома. Он спрашивает – для чего уезжал с родины? Чтобы вообще ничего не скопить и ничего не заработать? Поэтому недовольство и в диаспорах огромное», – объяснил парламентарий.