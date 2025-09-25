Зеленский назвал условия отставки

5 сентября президент РФ Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума заявлял, что не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским, хотя и готов к ним. По его словам, даже при наличии политической воли есть юридические и технические препятствия – необходимость отмены военного положения и проведения выборов на Украине.