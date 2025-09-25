Зеленский назвал условия отставки
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios, что не планирует оставаться у власти в мирное время и готов уйти в отставку после окончания конфликта.
Он добавил, что считает свою работу на посту связанной именно с военным временем.
По его словам, в случае достижения долгосрочного перемирия он подаст сигнал Верховной раде с просьбой организовать выборы. Зеленский отметил, что трудности с безопасностью и положения украинской конституции сейчас делают проведение выборов невозможным, однако при стабилизации ситуации он готов способствовать возвращению к демократическим процедурам.
Зеленский также заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке он дал понять: если будет заключено прекращение огня, Украина может использовать это время для подготовки выборов.
23 сентября Politico писало, что в правящей на Украине партии «Слуга народа» усиливается недовольство методами руководства Зеленского.
5 сентября президент РФ Владимир Путин на сессии Восточного экономического форума заявлял, что не видит большого смысла в прямых контактах с Зеленским, хотя и готов к ним. По его словам, даже при наличии политической воли есть юридические и технические препятствия – необходимость отмены военного положения и проведения выборов на Украине.