Медведев: от российского оружия бомбоубежище не поможет
Россия располагает таким оружием, от которого бомбоубежище не спасет. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского российским чиновникам.
«Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет», – написал Медведев в мессенджере Max.
Зампред Совбеза добавил, что об этом стоит помнить и американцам.
25 сентября Зеленский в интервью Axios пригрозил ударами по Кремлю, если Россия не сядет за стол переговоров. Украинский лидер упомянул о словах президента США Дональда Трампа, который обещал подумать над предоставлением дополнительного дальнобойного оружия Киеву. «Они должны знать, где находятся бомбоубежища», – сказал Зеленский о чиновниках Кремля.
23 сентября состоялась встреча Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН. После переговоров глава Белого дома заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп также допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя прежде говорил о возможных территориальных уступках.