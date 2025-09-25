Медведев: от российского оружия бомбоубежище не поможет

23 сентября состоялась встреча Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН. После переговоров глава Белого дома заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп также допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя прежде говорил о возможных территориальных уступках.