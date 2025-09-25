Газета
В посольстве РФ назвали срежессированной провокацией инциденты с БПЛА в Дании

Ведомости

Россия категорически отвергает спекуляции в причастности к инцидентам с беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Дании, говорится в Telegram-канале российского посольства.

«Очевидно, что инциденты с зафиксированными нарушениями работы датских аэропортов являются срежессированной провокацией», – подчеркнуто в публикации.

Кроме того, в посольстве отметили, что эти ситуации будут использоваться для эскалации напряженности между Россией и другими государствами в интересах тех сил, которые пытаются затянуть урегулирование конфликта на Украине.

25 сентября министр обороны Дании Трульс Лунд Полсен признал, что замеченные около аэропортов в нескольких городах беспилотники не связаны с Россией. По его словам, такие инциденты представляют собой «гибридную атаку» и организовали ее профессионалы. БПЛА не создавали угроз, поэтому сбивать их не стали.

Первый случай, когда в Дании зафиксировали нахождение таких дронов, произошел вечером 22 сентября. Аэропорт Копенгагена из-за этого приостановил полеты самолетов. Посол России в Дании Владимир Барбин говорил, что инцидент стал попыткой спровоцировать страны НАТО на военное столкновение с Россией.

