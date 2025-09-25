В посольстве РФ назвали срежессированной провокацией инциденты с БПЛА в Дании

25 сентября министр обороны Дании Трульс Лунд Полсен признал, что замеченные около аэропортов в нескольких городах беспилотники не связаны с Россией. По его словам, такие инциденты представляют собой «гибридную атаку» и организовали ее профессионалы. БПЛА не создавали угроз, поэтому сбивать их не стали.