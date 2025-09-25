CNN: страны НАТО не договорились по реакции на российские самолеты

Как отмечается в публикации, США, Польша и страны Балтии согласны на «ответ силой». При этом ряд других стран, например Германия, скорее, выступили против и призвали к сдержанности. Эти государства не хотели включать в заявление НАТО, озвученное 23 сентября, слова о таком ответе, чтобы не допустить эскалации, пишет CNN.