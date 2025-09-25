CNN: страны НАТО не договорились по реакции на российские самолеты
Страны Североатлантического альянса не пришли к единому мнению в рамках обсуждения идеи сбивать российские самолеты при возможном нарушении их воздушного пространства, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц.
Как отмечается в публикации, США, Польша и страны Балтии согласны на «ответ силой». При этом ряд других стран, например Германия, скорее, выступили против и призвали к сдержанности. Эти государства не хотели включать в заявление НАТО, озвученное 23 сентября, слова о таком ответе, чтобы не допустить эскалации, пишет CNN.
Президент США Дональд Трамп в рамках встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским также заявил, что, по его мнению, члены объединения действительно могут сбивать российские воздушные объекты при пересечении границ стран НАТО.
23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил негативную реакцию Кремля на подобные высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского, прозвучавшие на заседании Совбеза ООН. В очередной раз представитель российской стороны подчеркнул, что любые обвинения в нарушении границ авиацией РФ (такие инциденты уже были в Польше, Эстонии, Дании) все еще не имеют подтверждения.