Генсек НАТО: оружие США будет поступать на Украину непрерывно

23 сентября Трамп заявил, что Россия сейчас напоминает «бумажного тигра» в связи с ситуацией на линии фронта и экономикой государства. Кроме того, по версии Трампа, Киев может добиться установления своих границ 1991 г. Заявления прозвучали после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.