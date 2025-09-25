Газета
Главная / Политика /

Генсек НАТО: оружие США будет поступать на Украину непрерывно

Ведомости

Американское вооружение будет направляться на Украину непрерывно, объявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.

«Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, расходы на эти поставки будут покрываться союзниками Вашингтона. Рютте заявил, что «не уверен, что президент [США Дональд Трамп] изменил свое мнение» относительно ситуации на поле боя в российско-украинском конфликте.

В Кремле ответили на слова Дональда Трампа о России как «бумажном тигре»

Политика / Международные отношения

23 сентября Трамп заявил, что Россия сейчас напоминает «бумажного тигра» в связи с ситуацией на линии фронта и экономикой государства. Кроме того, по версии Трампа, Киев может добиться установления своих границ 1991 г. Заявления прозвучали после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Кремль не согласился со словами президента США. По оценкам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, заявления Трампа были сделаны после общения с лидером Украины Владимиром Зеленским и, по всей видимости, под влиянием видения последнего.

