Генсек НАТО: оружие США будет поступать на Украину непрерывно
Американское вооружение будет направляться на Украину непрерывно, объявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News.
«Вы увидите постоянный поток американского оружия на Украину, оплаченный их союзниками», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, расходы на эти поставки будут покрываться союзниками Вашингтона. Рютте заявил, что «не уверен, что президент [США Дональд Трамп] изменил свое мнение» относительно ситуации на поле боя в российско-украинском конфликте.
23 сентября Трамп заявил, что Россия сейчас напоминает «бумажного тигра» в связи с ситуацией на линии фронта и экономикой государства. Кроме того, по версии Трампа, Киев может добиться установления своих границ 1991 г. Заявления прозвучали после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.
Кремль не согласился со словами президента США. По оценкам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, заявления Трампа были сделаны после общения с лидером Украины Владимиром Зеленским и, по всей видимости, под влиянием видения последнего.