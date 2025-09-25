Газета
Главная / Политика /

Нетаньяху объявлен персоной нон грата в Словении

Ведомости

Правительство Словении объявило премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху персоной нон грата в республике, сообщило RTV SLO.

Госсекретарь министерства иностранных и европейских дел Нева Грашич объяснила, что мера не относится к израильскому народу. Она дает понять правительству страны, что Словения ожидает последовательного соблюдения решений международных судов и норм международного гуманитарного права.

Она отметила, что независимая комиссия Совета ООН по правам человека установила, что Израиль совершает геноцид против палестинцев. По словам Грашич, это первый случай, когда ООН так назвала действия Израиля в Газе.

Телеканал отметил, что в июле Словения объявила персонами нон грата израильских министров нацбезопасности Итамара Бен-Гвира и финансов Бецалеля Смотрича.

21 сентября сразу три страны признали Палестину суверенным государством – Великобритания, Канада и Австралия. В тот же день Нетаньяху пригрозил «ответом» странам, признавшим независимость Палестины, а ее саму объявил «экзистенциальной угрозой» еврейскому государству.

