Лукашенко намерен посоветовать Трампу поддержать инициативу Путина по ДСНВ

22 сентября Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. добровольно соблюдать количественные ограничения по стратегическим наступательным вооружениям еще в течение года. Но, по его словам, эта мера станет «жизнеспособной», только если США предпримут аналогичные шаги.