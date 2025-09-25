Лукашенко намерен посоветовать Трампу поддержать инициативу Путина по ДСНВ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что намерен рекомендовать американскому лидеру Дональду Трампу поддержать предложение президента России Владимира Путина о продлении ограничений по ДСНВ еще на один год после истечения срока договора.
«Я это обязательно сделаю. Слава Богу, у меня есть такая возможность», – сказал Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов (цитата по ТАСС).
22 сентября Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 г. добровольно соблюдать количественные ограничения по стратегическим наступательным вооружениям еще в течение года. Но, по его словам, эта мера станет «жизнеспособной», только если США предпримут аналогичные шаги.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 сентября подчеркнул, что Москва сейчас ждет реакции Вашингтона на предложение Путина. В Белом доме заявляли, что Трамп знает об инициативе. Представитель администрации Кэролайн Левитт отмечала, что предложение выглядит позитивно, но президент США намерен прокомментировать его лично.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси поддержал предложение российского лидера, указав, что любые меры, способствующие укреплению мира и стабильности в ядерной сфере, являются положительными, однако ключевые решения должны принимать Москва и Вашингтон.